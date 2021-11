Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Einbrecher hebelt Terrassentür auf

Dunningen-Seedorf (ots)

Im Felbenweg hat ein Einbrecher am Abend die Terrassentüre eines Wohnhauses aufgebrochen. Im Schutz der Dunkelheit ging er in das Gebäude und durchsuchte das Mobiliar. Gestohlen wurde aber ersten Feststellungen des Besitzers zufolge offenbar nichts. Der Einbruch dürfte ersten Ermittlungen zufolge zwischen 17 und ca. 20 Uhr passiert sein. Beamte der Kriminaltechnik der Polizei kamen vor Ort und sicherten Spuren. Wie hoch der angerichtete Schaden an der Tür ist, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem noch unbekannten Täter, nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

