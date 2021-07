Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in Handyshop

Osnabrück (ots)

Um 01:48 Uhr kam es in der Nacht zum Montag am Domhof zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Handyshop. Eine Steinplatte war ins Schaufenster geworfen worden, zu einem Einstieg kam es aber nicht. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde ein hinlänglich amtsbekannter Osnabrücker angetroffen, der bereits am Vortag in Verbindung mit einem Einbruch in einen Handyshop aufgefallen war. Der 40-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei sicherte Fingerabdrücke und mögliche DNA-Spuren. Wer Zeuge der Tat wurde oder sonst Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

