POL-OS: Bad Iburg: Münzautomaten aufgebrochen

Bad Iburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach 03 Uhr, wurden im Kreienbrink mehrere Münzautomaten aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Mann brach an einer SB Waschanlage fünf Zahlautomaten von Hochdruckreinigern und Staubsaugern auf. Da das eingeworfene Münzgeld nicht im Gerät verbleibt, hat der Dieb wohl kaum oder keine Beute erlangen können. Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

