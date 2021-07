Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: VW Golf gestohlen

Bohmte (ots)

In der Nacht zum Sonntag, zwischen 01 Uhr und 07 Uhr, wurde in der Königsbergstraße ein schwarzer VW Golf entwendet. Der Pkw wurde erstmalig im Jahr 2005 zugelassen und zuletzt mit den amtlichen Kennzeichen OS-FY204 geführt. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

