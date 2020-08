Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) (GP) (UL) Polizeipräsidium Ulm - Polizei stoppt berauschte Fahrer

Drei Männer mussten am Montag und Dienstag in der Region ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Ulm (ots)

Mehrere Fahrer, die Drogen oder zu viel Alkohol intus hatten, musste die Polizei am Montag und Dienstag beanstanden:

(HDH) Am Dienstag kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in Heidenheim: Gegen 1.50 Uhr war der Hyundaifahrer in der Römerstraße unterwegs. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und nahmen den Fahrer genauer unter die Lupe. Schnell hatten sie den Verdacht, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte das. Der 27-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

(GP) Berauscht war auch ein Autofahrer am Montag in Göppingen: Gegen 21.30 Uhr stoppte die Polizei den Mercedesfahrer auf dem Schuler-Platz. Sie hatten den Verdacht, dass der 25-Jährige Drogen genommen hatte. Das bestätigte ein Test. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wie viel davon der Mann tatsächlich intus hatte.

(UL) Weil ein Autofahrer am Dienstag in Schlangenlinien fuhr, stoppte ihn die Polizei bei Erbach. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Mann zu viel Alkohol intus hatte. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt dem 19-Jährigen Blut ab. Auch seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

++++1500308 1499515 1500385

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell