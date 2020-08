Polizeipräsidium Ulm

Fünf Unfälle, bei denen sich die Verursacher nicht um den Schaden kümmerten verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm in den vergangenen Tagen.

Für Autofahrer ist eine Beschädigung am Auto ärgerlich. Vor allem, wenn der Verursacher nicht bekannt ist. Denn dann muss der Betroffene die Kosten für den Schaden selbst übernehmen. Ist der Verursacher des Unfalles bekannt, wird die Schadensregulierung über die Versicherung des Verursachers abgewickelt. Nicht nur aus diesem Grund hat der Autofahrer nach einem Unfall nicht einfach wegzufahren.

Am Sonntag und Montag registrierte das Polizeipräsidium Ulm fünf Verkehrsunfälle, bei den die Verursacher geflüchtet sind. Dank Zeugen bleiben nicht alle Autofahrer auf den Schäden sitzen:

(BC) Am Sonntag stellte ein Skodafahrer seinen Pkw auf einen Parkplatz in Biberach ab. Als er am Montag zu seinem Fahrzeug kam, sah er, dass es beschädigt ist. Ersten Erkenntnissen zufolge muss ein Unbekannter 20 und 13 Uhr im Ziegelweg unterwegs gewesen und gegen das parkende Auto gestoßen sein. Um den Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht.

Glück hatte ein BMW-Fahrer: Sein Fahrzeug stand Montagmorgen im Stettinweg in Biberach. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Passat um 8.25 Uhr gegen den BMW prallte. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall. Die Frau hatte sich dass Kennzeichen gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Die hat den Unfallverursacher schnell ermittelt. Er muss nun für den Schaden aufkommen. Außerdem erwartet den 62-Jährigen eine Strafanzeige. Den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 1.500 Euro.

(HDH) Am Montag parkte ein Mercedes im Anton-Bruckner-Weg in Herbrechtingen. Zwischen 10.30 und 19.45 Uhr stieß ein Unbekannter gegen das Fahrzeug. Um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Er machte sich nach dem Zusammenstoß auf und davon.

(UL) Hohen Sachschaden hinterließ ein Unfallverursacher am Sonntag oder Montag in Ulm: Zwischen 18 und 10 Uhr stand ein Opel am Straßenrand der Wagnerstraße. In dieser Zeit streife ein anderer den Pkw und beschädigte ihn. Statt sich um den Schaden von ungefähr 3.000 Euro zu kümmern flüchtete der Unbekannte.

Nicht weit kam ein Unfallverursacher am Montag in Ulm: Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer eines Nissan gegen 11.30 Uhr gegen einen geparkten Pkw in der Blaubeurer Straße gestoßen war. Anschließend flüchtete der Autofahrer. Dank des aufmerksamen Verhaltens des Zeugen konnte die Polizei den Unfallverursacher schnell ermitteln. Der 44-Jährige soll einen Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro bei seinem Unfall hinterlassen haben. Auch ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

