POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Autofahrer fährt in Schlangenlinien

Schramberg (ots)

Wegen einer auffälligen Fahrweise eines Autofahrers hat sich am Donnerstagnachmittag ein anderer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet. Wie der Zeuge den Beamten mitteilte, war der Fahrer gegen 16.30 Uhr auf der B462 in Richtung Schramberg in Schlangenlinen unterwegs und offenbar beinahe von der Straße abgekommen. Eine Streife hielt den Mann kurz hinter der Ausfahrt Heuwies wenig später an. Bei einem Atemalkoholtest ermittelten die Beamten ein Wert von über zwei Promille. Da der 57-jährige am Steuer offenbar auch an einer psychischen Erkrankung litt, wurde er nach einer Blutprobe in eine Klinik gebracht. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

