POL-ESW: Pressebericht vom 12.11.21 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 07:53 Uhr befuhr heute Morgen ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard die B 7 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen. Verkehrsbedingt musste er mit seinem Pkw anhalten, was die nachfolgende 19-Jährige aus Sontra zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Dabei verletzte sich der 40-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 08:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3240 von Hilgershausen in Richtung Kammerbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Heute Vormittag wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Wanfried festgestellt. Im Bereich der Straße "Auf dem Mäuerchen"/ Ecke Senefelder Straße haben bislang unbekannte Täter den Automaten an der Seite aufgeschnitten. Anschließend wurde versucht die Schließsicherung des Automaten aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Geld oder Zigaretten wurden daher nicht entwendet. Am Automat entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl

Auf einem Firmengelände in der Straße "Gewerbering" in Meißner-Germerode wurde zwischen dem 09.11.21 und dem 12.11.21, 06:15 Uhr der Tank eines dort abgestellten Lkws aufgebrochen. Aus dem Tank wurden anschließend ca. 250 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Gesamtschaden wird mit 475 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich; leicht verletzt

Heute Morgen mussten die Beamten der Polizei Sontra zu einem Verkehrsunfall ausrücken, bei dem sich eine junge Frau in ihrem Auto überschlagen hat. Dabei erlitt die Fahrerin aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Gegen 07.10 Uhr war eine 21-jährige Frau aus Herleshausen auf der Landesstraße L 3423 aus Holzhausen kommend in Richtung Netra unterwegs. Vor einer Linkskurve verlor die junge Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dann im angrenzenden Graben. Anschließend kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Zum Glück kam die Frau bei dem Unfall mit leichten Verletzungen, in Form von Prellungen im Brust- und Nackenbereich davon, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus zur Folge hatten. An dem Auto, was später abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von 3500 Euro. Zudem wurde bei der Kollision ein Leitpfosten beschädigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

