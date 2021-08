Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Überwachungskamera

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 27.08.2021, zwischen 03:20 Uhr und 03:30 Uhr, wurde im Friedrich-Ebert-Ring in Idar-Oberstein eine Überwachungskamera, welche an einer Hausfront montiert war, durch einen bisher unbekannten, männlichen Täter entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

