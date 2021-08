Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie gestohlen nach Anrempeltrick

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann entwendete am Montag, 23.08.2021, die Geldbörse eines Bielefelders, indem er diesen vermeintlich harmlos anrempelte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 50-jährige Bielefelder ging gegen 14:00 Uhr zu Fuß von der Bahnhofsstraße in Richtung Jahnplatz. Am Ende der Fußgängerzone, kurz vor dem Jahnplatz, wurde er von einem unbekannten Mann scheinbar versehentlich angerempelt. Das Opfer hatte seine Geldbörse in der Jackentasche mitgeführt und bemerkte den Verlust erst am nächsten Tag.

Die unbekannte Person, die sich auf hochdeutsch entschuldigte, wird wie folgt beschrieben: mittleres Alter, dunkle Haare, schlank, gebräunter Teint und eine allgemein ungepflegte Erscheinung. Zur Tatzeit trug der Mann eine schwarze FFP2-Maske, blaue Kleidung und eine Weste.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell