Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge schlägt Brandstifterin in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen eine Frau, die am Mittwoch, 25.08.2021, versuchte, einen Neuwagen eines Autohandels in Brand zu stecken.

Ein 20-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem Fahrrad um 21:50 Uhr an dem Autohaus an der Straße Am Stadtholz vorbei. Dabei beobachtete er, dass eine dunkel gekleidete Frau an einer Mercedes E-Klasse ein Feuer legte.

Er stellte die Frau zur Rede, woraufhin sie ihr Vorhaben abbrach und die Flucht ergriff.

Der Polizei berichtete der 20-Jährige später, dass die schlanke Frau mittleren Alters zwischen 160cm und 165cm groß war, blond gefärbte, schulterlange Haare hatte, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Mütze und weiße Sneaker trug.

Hinweise zu der Brandstiftung nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell