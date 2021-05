Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte demolieren Buswartehäuschen

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 43-jähriger Anwohner stellte gestern (4.5.) um 5.10 Uhr fest, dass eine Bushaltestelle an der Kirchstraße stark beschädigt war und informierte die Polizei. Der oder die bisher Unbekannten haben die hintere Scheibe des Buswartehäuschens der Haltestelle "Kindergarten" demoliert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in unmittelbarer Nähe der zerstörten Scheibe einen Stein fest, der möglicherweise zum Einschlagen der Scheibe genutzt wurde. Der Sachschaden an dem Buswartehäuschen wird mit insgesamt 500 Euro angegeben. Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich Kirchstraße etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden geben sich bei der Polizei zu melden: Telefon 05221/8880.

