Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flörsheim-Dalsheim - Vorfahrt missachtet, vier PKW beschädigt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am gestrigen Vormittag, um 09:25 Uhr missachtet ein 57-jähriger Autofahrer in Flörsheim-Dalsheim die Vorfahrt, wodurch er selbst verletzt und vier Pkw beschädigt werden. Er befuhr die Gartenstraße und bog, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, nach links in die Alzeyer Straße ein. Hierbei kommt es zur Kollision mit dem von links kommenden PKW eines 81-jährigen Fahrers, der über die Gegenfahrbahn abgedrängt wird und dort gegen einen geparkten PKW prallt. Das geparkte Auto wird durch den Aufprall nach hinten gegen einen weiteren PKW geschoben, an dem leichter Sachschaden entsteht. Leicht verletzt wird der Unfallverursacher ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell