Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller auf Grundstück entwendet - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Am Dienstag (4.5.) stellte eine Engeranerin fest, dass ihr Motorroller gestohlen wurde. Als die 24-Jährige um etwa 5.30 Uhr aus ihrem Haus an der Herzogstraße ging, befand sich ihr blauer Peugeot Speedfight 3 nicht mehr auf dem Grundstück. Die Frau hatte den Roller am Vorabend direkt vor der Haustür geparkt und verschlossen. Um etwa 2.00 Uhr nachts stand er noch vor dem Haus, zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihn letztmalig gesehen. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe: Mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag zwischen 2.00 und 5.30 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben oder den blauen Roller (Versicherungskennzeichen 169 PGW) gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden.

