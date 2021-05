Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte werfen Treppengeländer auf Dach

Herford (ots)

(jd) Als eine 24-jährige Bünderin am Montag (4.5.) gegen 10.00 Uhr an dem Vereinsheim der Organisation, für die sie tätig ist, am Westring ankam, traute sie ihren Augen kaum: Ein Treppengelände stand nicht mehr an Ort und Stelle, sondern es war von einem oder mehreren unbekannten Tätern gewaltsam aus der Verankerung gerissen worden. Die Unbekannten schmissen das Geländer dann auf das Dach des Vereinsheims. An einer Hütte, die ebenfalls zu dem Verein gehört, stellte sie zu dem Farbschmierereien fest. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Letztmalig war am Freitag, um 19.00 Uhr jemand auf dem Vereinsgelände. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Beschädigungen auf dem Gelände auszumachen. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes am Herforder Westring etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

