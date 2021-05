Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gitterboxen von Firmengelände entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der 54-jährige Inhaber einer Firma an der Siemensstraße stellte am Freitag (30.4.) fest, dass von seinem Firmengelände mehrere Gitterboxen entwendet wurden. Bisher Unbekannte verschafften sich demnach zwischen Donnerstag Abend und Freitag Zugang zu dem Gelände und nahmen von dort 22 Metallboxen im Wert von jeweils rund 100 Euro mit. Der 54-Jährige informierte am Samstag die Polizei über den Sachverhalt und erstattete Anzeige. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort sagte eine 64-jährige Hiddenhauserin aus, dass sie am Donnerstag gegen 22.00 Uhr zufällig einen weißen LKW gesehen hatte, in dem zwei Männer saßen und diesen vor dem Firmengelände in der Siemensstraße parkten. Einer der Männer trug demnach eine schwarze Jogginghose, weiße Schuhe und eine auffällig rote Jacke. Der andere war komplett in schwarz gekleidet. Sie sah wie beide Männer in Richtung des Firmengeländes gingen. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern oder die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell