POL-HF: Versuchter Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugenhinweis führt zur Festnahme von Tatverdächtigen

Vlotho (ots)

(hd) Am Sonntagmorgen (02.05.2021) wurde eine aufmerksame Anwohnerin um 04:30 Uhr in der Steinstraße in Vlotho auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Sie erkannte schließlich mehrere Personen, die offenbar versuchten, in ein Vereinsgebäude einzudringen. Wenig später eintreffende Polizeibeamte stellten ein aufgehebeltes Fenster an dem Gebäude fest. Im unmittelbaren Nahbereich wurden drei junge Männer im Alter von 17, 19 und 24 Jahren vorläufig festgenommen. Im Rahmen einer Durchsuchung der Personen wurden Handschuhe und Einbruchswerkzeuge aufgefunden. Zudem wurden einige Wertgegenstände (u.a. Elektrogeräte, eine Drohne und verschiedene Schlüssel) sichergestellt, die augenscheinlich nicht aus dem Vereinsgebäude stammten. Gegenwärtig besteht der Verdacht, dass diese Gegenstände durch andere Straftaten erlangt wurden. Eine Zuordnung zu möglichen Tatorten muss noch erfolgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegengenommen.

