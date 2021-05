Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Herford (ots)

(sud) Am Samstag (01.05.2021) um 12:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Herford an der Kreuzung Mindener Straße/ Bismarckstraße/ Hansastraße. Eine 30jährige Fahrzeugführerin aus Herford befuhr die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Hansastraße. Die Fahrzeugführerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein und beabsichtigte ihre Fahrt auf der Mindener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 65jährigen Fußgänger aus Herford, der die Mindener Straße an der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Ob der Fußgänger die Mindener Straße aus Richtung Hansastraße oder aus Richtung Bismarckstraße überquerte, ist u.a. noch Gegenstand der Ermittlungen. Der verletzte Fußgänger wurde mittels RTW einem örtlichen Krankhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell