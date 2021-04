Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Erheblicher Sachschaden nach unkontrollierter Fahrt in der Innenstadt

Herford (ots)

(um) Gestern Abend (29.04.), kurz nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 21:03 Uhr, ereignete sich eine Verkehrunfallflucht an der Bismarckstraße. Ein BMW war aus der Kurve in Höhe Hausnummer 122 geraten und hatte die komplette Seite eines geparkten VW Polos beschädigt. Der Schaden wird mit mindestens 5.000.- Euro angegeben. Der Wagen setzte dann, obwohl Zeugen am Unfallort nach dem Knall aufmerksam wurden, seine Fahrt mit dem demolierten BMW fort und verschwand in der Dunkelheit. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten vor Ort sicherten verschiedene Fahrzeugteile, die auf der Bismarckstraße zurückblieben. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

