Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wasserpumpen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Montagefirma bemerkte am Mittwoch (28.4.) gegen 6.00 Uhr, dass auf einer Baustelle in der Straße Am Hallenbad zwei Wasserpumpen fehlen. Bei genauer Inspektion der Baustelle, stellte er fest, dass neben den zwei Pumpen auch eine Säge von bisher Unbekannten entwendet wurde. Der Mann hatte am Vorabend, um etwa 19.00 Uhr die Baustelle verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Gegenstände noch auf der Baustelle. Der Gesamtschaden beträgt 6200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell