Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 25 Rückfahrkameras ausgebaut und entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Enger/Spenge (ots)

(jd) Insgesamt 25 Personen haben seit Anfang März ähnliche Diebstähle an ihrem Pkw bei der Polizei angezeigt. Es handelt dabei sich ausschließlich um Pkw der Marke BMW und die Tatorte liegen jeweils in Enger und Spenge. Aus den Autos haben der oder die unbekannten Täter die Rückfahrkameras ausgebaut und mitgenommen. Zuletzt zeigte eine 49-jährige Frau aus Spenge einen solchen Diebstahl vergangenen Donnerstag (22.4.) an: Sie hatte gegen etwa 8.30 Uhr auf ihrem Grundstück an der Ravensberger Straße das Fehlen der Rückfahrkamera an ihrem BMW X5 festgestellt. Neben den entwendeten Kameras wiesen die Pkw auch entsprechende Beschädigungen auf, um an die Rückfahrkameras zu gelangen. Der Schaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe: Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in oder um Enger und Spenge gemacht haben oder sonstige Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden.

