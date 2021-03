Polizei Gütersloh

POL-GT: 62-jährige Pedelec-Fahrerin bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (08.03., 08.25 Uhr) kam es im Einmündungsbereich Henry-Ford-Straße/ Osnabrücker Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Pedelec-Fahrerin, welche hierbei schwer verletzt wurde.

Ein 34-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Audi die Henry-Ford-Straße in Richtung Osnabrücker Landstraße und beabsichtigte nach links in Richtung Nordhorner Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 62-jährige Gütersloherin den Geh- und Radweg der Osnabrücker Landstraße aus Richtung Bielefelder Straße/ B 61 kommend. Bei dem Abbiegeversuch des Audi-Fahrers kam es in der Folge zur Kollision beider Verkehrsteilnehmender.

Die gestürzte 62-Jährige wurde im Anschluss durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

