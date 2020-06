Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidiert mit verunfalltem Fahrzeug

53881 Euskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden in der Nacht zu Samstag gegen 03.10 Uhr insgesamt drei Personen verletzt. Ein 18-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr mit einem Pkw die Kreisstraße 24 zwischen Euskirchen und Flamersheim, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte der Pkw mit der Schutzplanke und überschlug sich im weiteren Verlauf, bis er schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw bereits leicht verletzt verlassen, als eine 60-jährige Frau aus Köln, die die Strecke in gleicher Richtung befuhr, mit dem verunfallten Pkw trotz einer eingeleiteten Notbremsung kollidierte. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt, wohingegen ihre 50-jährige Beifahrerin schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Euskirchen verbracht werden musste. Beide Pkw wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und von Abschleppdiensten geborgen. Der Pkw des jungen Mannes wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt, da er den Polizeibeamten gegenüber angab, aufgrund eines technischen Defektes an dem Pkw verunfallt zu sein.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell