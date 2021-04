Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Arminia Fantasche und Katzenposter aus PKW gestohlen

Bünde (ots)

(um) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.04.) stahlen bislang Unbekannte aus einem Opel Karl Rocks an der Uhlendiekstraße Gegenstände. Der gesamte Fahrzeuginnenbereich des vor dem Haus geparkten PKW war durchwühlt. Neben einer geringen Menge an Bargeld nahmen die Täter eine Arminia Fantasche und ein Katzenposter mit. Der Schaden muss noch genau beziffert werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

