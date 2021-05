Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Queren der Fahrbahn - Rollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (2.5.) fuhr eine 46-jährige Herforderin mit ihrem Fahrrad gegen 15.20 Uhr auf dem Radweg an der Diebrocker Straße in Richtung Pödinghauser Straße. Auf Höhe des Strangwegs beabsichtigte sie, die Straße zu überqueren, um in den Strangweg einzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Herforder auf einem Peugeot Kleinkraftrad entlang der Diebrocker Straße, ebenfalls in Richtung Pödinghauser Straße. Als die Radfahrerin auf die Fahrbahn fuhr, um diese zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch die Kollision verletzten sich beide leicht und wurden nach einer Erstversorgung in zwei Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Es entstand ein Sachschaden von knapp 500 Euro.

