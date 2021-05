Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - Ein Mann schwer verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montag (3.5.) gegen 15.50 Uhr auf der Mindener Straße. Eine 43-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Seat auf der Mindener Straße in Richtung Porta Westfalica. Zeitgleich fuhr ein 52-jähriger Mann aus Vlotho in entgegengesetzter Richtung auf der Mindener Straße. Die Frau beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 91 nach links abzubiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Vlothoer. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Mann schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Bielefelderin blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell