POL-BI: Peter Gennrich ist der neue Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Nord

Peter Gennrich ist der neue Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Nord

Bielefeld

Bielefeld- Bültmannshof-

Polizeihauptkommissar Peter Gennrich ist der Nachfolger von PHK Jörg Amelung und somit der neue Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Nord. Er übernimmt den Bereich Bültmannshof.

Peter Gennrich wurde vor 56 Jahren in Herford geboren, wuchs im Kreis Herford auf und begann 1985 seine polizeiliche Ausbildung in Stukenbrock. Nach erfolgreichem Abschluss führte ihn 1989 der berufliche Weg zunächst in die Rheinschiene. In neun Jahren in Köln war er sowohl im Wachdienst der Stadt als auch auf der Autobahn tätig. Nach dem Studium an der Fachhochschule erfolgte schließlich 1998 seine Versetzung zurück nach Ostwestfalen, zum Polizeipräsidium Bielefeld.

Als Dienstgruppenleiter war PHK Peter Gennrich in allen drei Bielefelder Wachbereichen aktiv. Nachdem Ende Mai 2021 Jörg Amelung in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist, durfte er nun zum 26.07.2021 sein Nachfolger als Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Nord werden.

Peter Gennrich: "Nach über 37 Dienstjahren, vor allem im Wachdienst, freue ich mich auf die neuen Aufgaben im Bezirksdienst".

Er übernimmt den Bezirk Bültmannshof/ Gellershagen, welcher bisher durch PHK Udo Heermann betreut wurde. Dieser übernimmt nun offiziell den bisher von PHK Amelung betreuten Bezirk Siegfriedplatz, wo er bereits stellvertretend tätig war.

Der "Neue" reist in seiner Freizeit und fotografiert gerne. Auch kann man ihn auf vielen Wanderrouten in Deutschland und Europa treffen.

