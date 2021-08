Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25.08.2021, Sperrmüll in der Seidenstickerstraße in Brand gesetzt. Er konnte in unbekannte Richtung entkommen.

Gegen 03:45 Uhr wurde eine kleine Menge Sperrmüll im Bereich der Seidenstickerstraße und Am Wellbach von einer unbekannten Person angezündet. Durch die Flammen wurde eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 unter 0521/545-0.

