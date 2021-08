Polizei Bielefeld

POL-BI: Laptop aus Firmenwagen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Dienstag, 24.08.2021, griff ein Dieb in das Fahrzeuginnere eines unverschlossenen Dienstwagens an der Beckhausstraße und stahl ein Tablet.

Der 23-jährige Bielefelder gab an, um 12:30 Uhr einen Kunden besucht zu haben. Dafür stellte er den Mercedes Citan an der Beckhausstraße zwischen der Niederfeldstraße und der Straße Heidegarten ab.

Als er um 13:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sowohl seine Arbeitsmappe als auch ein I Pad gestohlen worden war.

Am Fahrzeug waren keine Aufbruchspuren erkennbar, sodass nicht auszuschließen ist, dass der Wagen unverschlossen war.

Die Polizei erinnert daran, Fahrzeuge stets abzuschließen, um Dieben keine Chance zu geben.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell