Polizei Bielefeld

POL-BI: Ist bei Ihnen schon der Alltag eingekehrt?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stadtgebiet - Für die Schulanfänger ist so manches im Straßenverkehr noch nicht zur Selbstverständlichkeit geworden! Geben Sie Kindern die Zeit und die Chance, bis sie mit dem Straßenverkehr vertraut geworden sind.

Sie können mit einer angepassten Geschwindigkeit und Fahrweise für mehr Sicherheit an Schulwegen sorgen!

Der Sommerurlaub liegt bereits etwas zurück und für viele Erwachsene ist das Alltagsgeschäft an der Tagesordnung. Aber denken Sie an die vielen Kinder, für die ist der Schulstart kaum eine Woche her und für viele ist ihr Schulweg immer noch neu.

Helfen Sie als Autofahrer mit und haben Sie einen Blick für Fußgänger und Radfahrer - erst recht wenn es kleine Schulkinder sind. Setzen Sie ihre Geschwindigkeit herab und haben Sie Geduld mit den neuen, kleinen Verkehrsteilnehmern.

