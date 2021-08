Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei betrunkene E-Scooter-Fahrer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In den Morgenstunden des Samstags, 21.08.2021, wurden drei Bielefelder kontrolliert, die alkoholisiert E-Scooter im Straßenverkehr benutzten. Es wurde eine Blutprobe zur Bestätigung der positiven Atemalkoholtests durchgeführt. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Gegen 03:35 Uhr befuhr ein 39-jähriger Bielefelder mit seinem E-Scooter den Gehweg der Straße Am Stadtholz, in Fahrtrichtung Eckendorfer Straße. Kurz darauf stürzte er in Höhe der Kreuzung Am Stadtholz und Eckendorfer Straße. Den Vorfall beobachteten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife. Als sie zum Unfallort eilten, hatte der Bielefelder Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht zu halten und eigenständig aufzustehen. Den Beamten teilte er mit, dass weder er, noch sein E-Scooter Schaden genommen hätten.

Des Weiteren nutzte ein 20-jähriger Bielefelder einen gemieteten E-Scooter gegen 04:05 Uhr, um die Jöllenbecker Straße in Richtung stadtauswärts zu fahren. In Höhe Heisenbergweg wurde er durch Beamte angehalten und kontrolliert.

Um 05:10 Uhr fuhr ein 26-jähriger Bielefelder mit einem gemieteten E-Scooter auf der Herman-Delius-Straße in Fahrtrichtung Bleichstraße. In Höhe der Bleichstraße kontrollierten Polizeibeamte den Mann.

