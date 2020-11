Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Vermisster 72-Jähriger, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien

FlensburgFlensburg (ots)

Seit Montagmittag (23.11.20), ca. 12. Uhr, wird der 72-jährige Rüdiger H. vermisst. Herr H. befand sich in stationärer Behandlung in der Diako in Flensburg und ist orientierungslos. Er bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Beschreibung des Vermissten: -ca. 170 cm groß und schlank -graues, kurzes Haar -bekleidet mit einem türkisfarbenen Pullover, einer schwarzen Fleece-Jacke und einer dunklen Hose.

Wer Herrn H. gesehen hat, wird gebeten, sich unter dem Polizeiruf 110 zu melden.

Um Rundfunkdurchsage wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell