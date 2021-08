Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin von falschem Handwerker bestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Freitagnachmittag, 20.08.2021, gab sich ein Trickdieb als Handwerker aus, um in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen. Er entkam mit Bargeld der Bielefelderin.

Ein unbekannter Mann klingelte gegen 16:00 Uhr bei der Seniorin in der Berliner Straße, Höhe Papenkamp. Dieser teilte der Frau mit, dass er ihre Wasserhähne prüfen müsste. Um sich ungestört in der Wohnung nach Beute umschauen zu können, erteilte er seinem Opfer "Aufträge", die nötig seien, um seine Arbeit zu unterstützen. So sollte sie einen Wasserhahn aufdrehen, während er sich vermeintlich zeitgleich einen anderen Wasserhahn anschauen musste.

Mit dieser Masche gelangte er nach derzeitigen Erkenntnissen alleine in das Schlafzimmer der Bielefelderin. Der Mann verließ die Wohnung schließlich mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung im Umfeld des Tatortes blieb ergebnislos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle Haare, helle Hose, blaue Arbeitsjacke.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu dem Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell