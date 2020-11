Polizei Bochum

POL-BO: Bankangestellte verhindern Enkeltrick: Seniorin (90) bleibt hoher Schaden erspart

BochumBochum (ots)

Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse haben einen Betrug an einer Seniorin (90) verhindert. Der betagten Dame wurde ein Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro erspart - dankbar zeigte sie sich dafür jedoch zunächst nicht.

Die 90-jährige Bochumerin betrat am Donnerstagnachmittag, 12. November, gegen 17 Uhr die Sparkasse Alter Bahnhof an der Maiwegstraße in Bochum-Langendreer. Ihr Anliegen: Sie wollte sich einen fünfstelligen Euro-Betrag auszahlen lassen. Weil sie nach Angaben der Bankangestellten sehr nervös wirkte und auch auf Nachfrage nicht sagen wollte, wofür sie das Geld eigentlich benötige, informierten die Mitarbeiter die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, reagierte die Seniorin ungehalten und verließ wenig später die Bank. Doch die Polizisten ließen nicht locker und folgten ihr nach draußen. Nach viel gutem Zureden erzählte die 90-Jährige schließlich, das Geld sei für ihren Enkel, der einen Unfall gehabt habe und sie daraufhin angerufen hatte - eine typische Enkeltrick-Geschichte, mit der Betrüger Senioren regelmäßig um ihr Erspartes bringen. Als die Polizisten sie darauf hinwiesen, winkte die Seniorin ab - sie wolle jetzt in Ruhe gelassen werden.

Die Kripo hat die Ermittlungen hinsichtlich der Betrüger aufgenommen.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Bankangestellten, die hier Schlimmeres verhindert haben.

Das Kriminalkommissariat 13 (KK 13) mahnt: Auflegen ist nicht unhöflich! Ihr Gegenüber ist gewieft, agiert professionell und will nur Ihr Geld - schieben Sie dem kriminellen Treiben einen Riegel vor! Sprechen Sie ältere Mitmenschen - Mutter, Vater, Nachbarn - an und geben Sie diese Warnung weiter. Denn Betroffene verlieren nicht nur viel Geld, sondern oft auch Ihren Stolz und ihren Lebensmut.

