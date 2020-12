Polizei Hagen

POL-HA: Drogentest bei VW-Fahrer in Eppenhausen positiv

HagenHagen (ots)

Am Donnerstag, 03.12.2020, kontrollierten Polizisten gegen 02:40 Uhr einen VW-Fahrer. Das Auto war den Beamten zuvor auf der Eppenhauser Straße in Richtung Rembergstraße aufgefallen. Der Wuppertaler zeigte bei einem Reaktionstest, den die Beamten durchführten, Auffälligkeiten. Der 34-Jährige behauptete, dass er zuletzt in einer Jugend Cannabis geraucht habe. Seitdem sei dies nicht mehr vorgekommen. Ein anschließend durchgeführter Test zeigte jedoch einen positiven Wert auf Cannabisinhaltsstoffe an. Die Polizisten ließen dem Wuppertaler auf dem Polizeipräsidium eine Blutprobe entnehmen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sh)

