Polizei Hagen

POL-HA: Getränkevitrine in Innenstadtimbiss aufgebrochen

HagenHagen (ots)

Am Donnerstag, 03.12.2020, machte ein bislang noch unbekannter Zeuge eine Polizeistreife in der Mittelstraße gegen 00:20 Uhr auf sich aufmerksam. In der Elberfelder Straße hatten Unbekannte offenbar von einigen Minuten das Glas einer Verkaufsvitrine eines Schnellrestaurants beschädigt. Daraus stahlen die Einbrecher Getränke und flohen. Die Polizisten fanden am Tatort die gesplitterte Glasscheiben und den offenbar gehebelten Metallrahmen der Vitrine auf. Im näheren Umkreis bis hin zur Rathauspassage lagen Teile der Tatbeute, mehrere Trinkpäckchen, verteilt. Vermutlich flohen die Einbrecher auf diesem Weg. Eine Fahndung blieb jedoch erfolglos. Auch der Zeuge wartete nicht wie vereinbart auf den Streifenwagen, sondern entfernte ich, ohne dass seine Personalien aufgenommen werden können. Der unbekannte Mann, wie auch weitere Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02331 986 2066 zu melden. Der Sachschaden wird auf 500 Euro bei einem Beuteschaden von zirka 50 Euro geschätzt. (sh)

