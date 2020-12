Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach schlägt auf Partnerin ein und wird vorläufig festgenommen

HagenHagen (ots)

Am Dienstag, 01.12.2020, rückte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:00 Uhr in die Selbecke aus. Eine Frau hatte kurz zuvor die Leitstelle angerufen, nachdem ihr Lebensgefährte auf sie eingeschlagen hatte. Vor Ort mussten die Beamten zunächst einen Rettungswagen für die Polizei rufen, der diese in ein Krankenhaus brachte. Es stellte sich heraus, dass es offenbar zu einem Streit zwischen den zwei stark Alkoholisierten (jeweils knapp zwei Promille) kam. Infolgedessen schlug der Mann seiner Partnerin mit den Fäusten mehrfach in das Gesicht. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Mann nicht an der Adresse des Einsatzes gemeldet war und auch keinen festen Wohnsitz in Deutschland besaß. Die Polizisten nahmen den Schläger vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Die Kripo hat den Fall jetzt übernommen. (sh)

