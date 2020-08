Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht Zeugen nach Brand auf Gladbecker Straße

Recklinghausen (ots)

Nach dem Brand eines leerstehenden Gebäudes auf der Gladbecker Straße geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das haben die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergeben. Ein technischer Defekt kann nach bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der Brand war am Montag, gegen 12.10 Uhr, gemeldet worden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Gladbecker Straße war am Montag wegen des Brandes längere Zeit in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die - insbesondere am Montagmittag - verdächtige Personen oder Beobachtungen an dem leerstehenden Gebäude gemacht haben. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

