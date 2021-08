Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher entwenden zwei Kisten Bier

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20.08.2021, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Imbiss am Jahnplatz. Sie entkamen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Gegen 05:30 Uhr wurde die Leitstelle über einen Einbruch am Jahnplatz informiert. Die Mitarbeiterin einer Bäckerei war auf dem Weg zur Arbeit auf Einbruchsspuren am Imbiss gestoßen und hatte umgehend die Polizei verständigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei Kisten Bier.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 19.08.2021, 18:00 Uhr, und Freitag, 20.08.2021, 05:30 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem ermittelnden Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

