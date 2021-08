Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer meldet zwei Raser

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Bereits am vergangenen Samstag, 14.08.2021, beschrieb ein Zeuge, wie zwei Autofahrer an der Detmolder Straße schnell stadteinwärts beschleunigten. Sie werden verdächtigt, ein illegales Autorennen durchgeführt zu haben. Während Streifenbeamte einen Mercedes aus Hannover stoppen konnten, ist der Fahrer eines beteiligten Bielefelder Audi bislang noch nicht bekannt.

Ein Bielefelder war am späten Samstagabend in Höhe der Kreuzung Detmolder Straße und Otto-Brenner-Straße unterwegs, als ein Mercedes CL 500 und ein Audi ihre Motoren mehrfach aufheulen ließen. Der Zeuge schilderte der Polizei, dass die beiden Fahrzeug deutlich beschleunigten und sich schnell aus seinem Sichtbereich entfernten. Zudem machte er Angaben zu den beteiligten Pkw.

Gegen 23:15 Uhr wurden Streifenbeamte auf die lauten Knallgeräusche der Auspuffanlage des gesuchten Mercedes CL 500 aufmerksam und hielten einen 28-jährigen Fahrer aus Nordhorn an der Herforder Straße an. An dem Endschalldämpfer stellten sie Manipulationen fest. Zu der verwendeten Felgen- und Breitreifenkombination konnte der Mercedes-Fahrer kein Dokument über die Zulässigkeit vorzeigen.

Für die Begutachtung der technischen Veränderungen durch einen Kfz-Sachverständigen, ließen die Polizisten den Mercedes sicherstellen und mit einem Abschleppfahrzeug abtransportieren. Der 28-Jährige durfte seinen Weg nach der Anzeigenaufnahme wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen zu Fuß fortsetzen.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 2 / 0521/545-0

