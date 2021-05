Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Bonerath (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.21, 20.00 Uhr bis 01.05.21, 08.00 Uhr, wurde in der Brunnenstraße in Bonerath (ggü. der dortigen Bushaltestelle)durch unbekannte Täter mit nicht abwaschbarer weißer Farbe ein Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn gemalt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Tel.: 06503/915110

