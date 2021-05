Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in die Vinothek Bukette in Trittenheim

Trittenheim (ots)

Zwischen Freitag, 30.04.2021, am späten Nachmittag und Sonntag, 02.05.2021, 09:25 Uhr, kam es in Trittenheim zu einem Einbruch in die Vinothek Bukette, welche an der L 156 liegt. Unbekannte Täter drangen durch Einschlagen einer zur Straße hin gelegenen Scheibe in das Gebäude ein, beschädigten diverse Einrichtungsgegenstände und entwendeten aus einem Nebenraum mehrere Wein- uns Sektflaschen. Personen, welche Hinweise zur Tat und/oder zu dem/den Täter/n geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter der Tel.Nr.: 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

