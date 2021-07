Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vollsperrung der A 8 Rtg. Karlsruhe nach Auffahrunfall mit 2 verletzten Personen, Gemarkung Magstadt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 01.45 Uhr blieb ein 61jähriger Pkw-Fahrer aufgrund eines technischen Defekts mit seinem Mercedes auf der BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe, Höhe der Rastanlage Sindelfinger Wald, im dortigen vierspurigen Teilstück, auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts liegen. Trotz eingeschalteter Warnblinkanlage fuhr ein nachfolgender 25jähriger Passatlenker aus noch ungeklärter Ursache ungebremst auf den Mercedes auf. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt, während der Mercedesfahrer schwere Verletzungen erlitt. Beide kamen in angrenzende Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR Die Autobahn war nach dem Verkehrsunfall in Rtg. Karlsruhe bis gg. 02.20 Uhr gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die freiwillige Feuerwehr Sindelfingen war mit 5 Fahrzeugen und 20 Mann, sowie die Autobahnmeisterei Herrenberg mit 5 Fahrzeugen und 5 Mann vor Ort. Zur Erstversorgung befanden sich zwei Rettungsfahrzeuge und 1 Notarzt an der Unfallstelle.

