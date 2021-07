Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Die 45-jährige Fahrerin eines Mazda 3 fuhr in Sindelfingen auf der vorfahrtsberechtigten Hans-Martin-Schleyer Straße in Ri. Stadtmitte als ihr durch eine von rechts aus der Schadenwasenstraße kommende 55-jährige Verkehrsteilnehmerin im VW Passat die Vorfahrt genommen wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Fahrerin des Mazda 3 kam in der Folge des Zusammenstoßes ins Schleudern und fuhr gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Die Feuerwehr musste das Dach des Mazda abtrennen, um die 59-jährige Beifahrerin bergen zu können. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin des Mazda wurden mit einem Schleudertrauma ins Krankenhaus Leonberg verbracht. Die Fahrerin des VW Passat und deren 22-jährige Tochter blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

