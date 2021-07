Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und etwa 50.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstag gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 1074 zwischen Holzgerlingen und Schönaich. Der 85-jährige Fahrer eines Smart war auf der Kreisstraße in Richtung Schönaich unterwegs und geriet kurz nach der Einmündung der K 1048 auf die linke Fahrbahnseite. Dort stieß er frontal mit den entgegenkommenden VW einer 31-jährigen Frau zusammen, die den Unfall auch durch eine Vollbremsung nicht verhindern konnte. Beide Unfallbeteiligten zogen sich Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße zwischen Holzgerlingen und Schönaich bis 15:40 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle waren neben der Polizei 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Holzgerlingen, zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell