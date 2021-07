Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall beim Wenden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 09.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 32 Jahre alte VW-Lenkerin wollte den Parkplatz zum Wenden nutzen. Hierbei musste sie zurücksetzen und legte vermutlich statt den Rückwärts- wieder den Vorwärtsgang mit dem Wahlhebel des Automatikfahrzeugs ein. In der Folge prallte sie frontal gegen eine Mauer. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

