POL-LB: Weil im Schönbuch: Unfall auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 464 auf Höhe Weil im Schönbuch zu einem Unfall. Eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin kam aus noch unbekannter Ursache wohl zunächst ins Schlingern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr VW überschlug sich im Grünstreifen neben der Straße. Die 25-Jährige konnte den PKW selbstständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst zu Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B 464 zwischen dem Schaichhof und dem Abzweig in die Tübinger Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde vor Ort geregelt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Kurz nach 11.00 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet und die B 464 konnte wieder frei gegeben werden.

