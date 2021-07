Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rabiate Ladendiebin

Ludwigsburg (ots)

Mit einer rabiaten Ladendiebin hatten es Angestellte eines Ladengeschäftes in der Mercedesstraße in Sindelfingen zu tun. Später legte sich die 26-Jährige auch mit Polizeibeamten an.

Die Frau hatte am Mittwoch gegen 20:15 Uhr in dem Geschäft eine Pflanze im Wert von drei Euro an sich genommen und wollte damit ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Als Angestellte des Geschäfts die Frau festhalten wollten, versuchte sie sich loszureißen und schlug auf sie ein. Die verständigten Polizeibeamten nahmen die Frau vorläufig fest und brachten sie auf die Dienststelle. Hierbei beleidigte die Frau die Polizisten mehrmals. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

