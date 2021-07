Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gefährliche Körperverletzung nach Streit in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 01:15 Uhr mit Gästen und dem Pächter einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Streit geraten und erhielt daraufhin Hausverbot. Als ihn der Pächter mit zwei weiteren Personen vor die Tür begleitet hatte, kam es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte ein tierabwehrspray einsetzte und die beiden 43 und 45 Jahre alten Begleiter des Pächters mit Faustschlägen traktierte. Als daraufhin die Polizei alarmiert wurde, ergriff er die Flucht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität des Unbekannten dauern an.

