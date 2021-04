Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: falsche Polizeibeamte - Kind als Anrufer

Ludwigsburg (ots)

Eine neue Masche im Zusammenhang mit dem Phänomen "Falsche Polizeibeamte" registrierte das Polizeirevier Vaihingen an der Enz am Donnerstagmittag. Zwei Seniorinnen waren kurz nacheinander angerufen worden. Nachdem die Damen das Telefon abgenommen hatten, meldete sich ein schluchzendes Mädchen. Das vermeintliche Kind gab an, dass es sich bei der Polizei befinden würde und etwas Schlimmes passiert sei. Anschließend übernahm eine Frau, die sich als Kriminalkommissarin oder Kriminalbeamtin ausgab, das Gespräch. Diese versuchte nun persönliche Daten von den beiden Seniorinnen in Erfahrung zu bringen. Beide Frauen wurden jedoch stutzig und beendeten das Gespräch zügig.

Die Polizei rät, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Die Polizei wird Sie NIE um Geldbeträge bitten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell